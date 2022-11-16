В ГИБДД предупредили новосибирцев об опасном гололеде на дорогах

И водителям, и пешеходам нужно быть внимательнее из-за гололеда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске водителей предупредили о заледенении дорог утром и вечером из-за понижения температуры. О правилах безопасных поездок по гололеду сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

– Водителям следует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких маневров – торможений и перестроений, исключить рискованные обгоны, – рассказали в ГИБДД.

На скользкой дороге автомобиль тормозит гораздо дольше, поэтому следует тщательно проверять, нет ли впереди и по сторонам пешеходов.

Пешеходам тоже нужно быть внимательнее: убрать телефон и убедиться, что на дороге никого нет, перед тем как переходить проезжую часть по «зебре».

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