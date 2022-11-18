Мэр Новосибирска объяснил перенос сроков ремонта моста на Октябрьской магистрали

Стали известны причины задержки ремонта мостов в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны причины задержки строительства моста на Октябрьской магистрали над улицей Ипподромской. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о сдвинутых сроках реконструкции на часе прессы в пятницу, 18 ноября.

– В связи с объявленными санкциями у нас тоже возникли определенные трудности. Там, где мы рассчитывали на импортные материалы – речь идет о деформационных швах, и это касается также моста по улице Ватутина, – не получилось, пришлось делать замещение. Это потребовало определенного времени, – объяснил градоначальник.

Мэр пообещал, что ремонт на обоих участках за 146 миллионов рублей завершат до конца 2022 года. Ранее окончание работ было запланировано на начало ноября, затем на конец месяца.

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