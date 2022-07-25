Отремонтированный мост на Октябрьской магистрали украсит подсветка

В 2022 году будет отремонтирован мост на Октябрьской магистрали через улицу Ипподромскую. Фото: Мэрия Новосибирска

В 2022 году будет отремонтирован мост на Октябрьской магистрали через улицу Ипподромскую. Конструкция моста станет легче, преобразятся тротуарная зона, пролётные строения и опоры, будет оборудована новая подсветка. По поручению мэра Анатолия Локтя основные ремонтные работы должны быть завершены к ноябрю 2022 года.

— Ремонтировать мост было решено в связи с его предаварийным состоянием: несколько навесных блоков стали отделяться от основы путепровода. Чтобы не доводить ситуацию до объявления режима ЧС, было принято решение отремонтировать его в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — отметил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания. — За счёт замены тяжёлых бетонных блоков конструкция моста станет легче, будут обновлены тротуар и ограждения моста. Важно, что проектом предусмотрено изменение системы освещения мостового перехода — в соответствии с современными требованиями по организации светового потока и его направленности. Кроме того, нависающие, окутавшие мост провода, будут убраны в специально выделенный канал, чтобы не портить его внешний вид.

Путепровод по Октябрьской магистрали был введён в эксплуатацию в 1983 году. Ширина проезжей части моста — 28, 5 метра, тротуара — по 3, 4 метра с каждый стороны.

На основании технического обследования, выполненного специалистами ФГБОУ «СГУПС» в 2021 году, состояние путепровода было признано предаварийным в связи с аварийным состоянием тротуарных карнизных блоков, деформационных швов, плохого состояния дорожного барьерного ограждения и состояния крайних опор. В мае 2022 года после завершения конкурсных процедур и заключения контракта подрядчик приступил к ремонту путепровода.

Стоимость муниципального контракта — почти 146 миллионов рублей. Срок окончания работ по контракту — 30 ноября 2022 года.

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