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НовостиОбщество18 ноября 2022 5:03

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о задержании главы «Метро Мира» Александра Мысика

Он рекомендовал обратиться к следователям
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о задержании главы «Метро Мира» Александра Мысика.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о задержании главы «Метро Мира» Александра Мысика.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Анатолий Локоть в пятницу, 18 ноября, высказался о задержании главы «Метро Мира» Александра Мысика. По мнению градоначальника, комментарии по теме давать преждевременно.

– Одно могу сказать – идут следственные действия. Выводы расследования будут известны позже. Время покажет. Думаю, следователи всех проинформируют, – сказал Анатолий Локоть на пресс-конференции.

Мэра также спросили, будут ли переделывать дороги у нового ЛДС. Следствие уже установило, что сделали их с нарушениями из некачественного грунта. В связи с чем, работа арены сейчас под вопросом. В ответ на это Анатолий Локоть посоветовал журналистами обратиться в СК.

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