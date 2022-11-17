В ДТП с фурой и иномаркой под Новосибирском пострадали два человека

В ДТП пострадали два человека. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В жёстком ДТП с фурой и иномаркой под Новосибирском пострадали два человека. Подробности ЧП рассказали в областной Госавтоинспекции.

— На федеральной автодороге Р-255, 96 км 61-летний водитель автомобиля «Фредлайнер» въехал в стоящий автомобиль «Киа Сид», водитель которого врезался в дорожное ограждение и остановился осмотреть машину. Водитель и пассажир находились возле авто, — пояснили в ГИБДД.

В ДТП пострадали двое мужчин: водитель и пассажир «Киа». Обоим было по 27 лет.

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