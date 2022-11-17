В Новосибирской области иномарку смяло после столкновения с фурой

Легковушку смяло после ДТП с фурой. Фото: "АСТ-54"
Недалеко от села Ояш в Новосибирской области случилось жёсткое ДТП с фурой и иномаркой. Авария произошла в четверг, 17 ноября.
— Недалеко от села Ояш, в сторону Болотного произошла авария — фуру унесло в кювет, а чёрный Kia разбился всмятку, — цитирует очевидцев паблик ВКонтакте «АСТ-54».
Из-за ДТП образовалась пробка в оба направления. В Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.
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