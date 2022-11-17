Жителей Новосибирска предупредили о шуме от ТЭЦ во время сильных морозов

Новосибирские ТЭЦ снова начнут шуметь с наступлением сильных морозов. Фото: СГК
Новосибирские ТЭЦ снова начнут шуметь с наступлением сильных морозов. Об этом горожан предупредили в Сибирской генерирующей компании (СГК).
Ранее местные жители пожаловались на сильный гул, исходящий от ТЭЦ-2. По их словам, это было похоже на шум при взлете самолета.
В СГК назвали источник раздражающего горожан звука.
− С наступлением морозной погоды теплоэлектростанции включают в работу дополнительные котлы, при их запуске может возникать кратковременный шум, − объяснили в компании.
Когда новое оборудование вводят в эксплуатацию после капремонта, данный процесс тоже сопровождается гулом. Рабочие растапливают котлы, продувают паропроводы турбогенераторов − это самые шумные технологические операции.
По словам представителей СГК, уровень шума напрямую зависит от мощности оборудования. То есть чем мощнее устройства, тем больше шума от них.
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