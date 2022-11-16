Артемий Лебедев извинился перед экс-губернатором Новосибирской области, которого похоронил по ошибке

Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед бывшим губернатором НСО Владимиром Городецким. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед бывшим губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким. Ролик опубликован на Ютуб-канале блогера.

Напомним, Лебедев по ошибке «похоронил» экс-губернатора НСО. В одном из своих выпусков Артемий рассказывал про бывшего директора оружейного завода Владимира Городецкого – полного тезку новосибирца. Мужчина скончался в 2014 году. Вместо фото директора дизайнер использовал изображение экс-губернатора. Эта оплошность вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей.

В итоге блогеру пришлось извиняться за ошибку. При этом Лебедев заявил, что казус произошел из-за его монтажера.

− Монтажер уже «расстрелян», − пошутил дизайнер.

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