Артемий Лебедев по ошибке похоронил экс-мэра Новосибирска Городецкого

Блогер перепутал экс-мэра с его тезкой бывшим директором оружейного завода. Фото: кадр из видео

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев по ошибке похоронил экс-мэра Новосибирска Владимира Городецкого, перепутав с его тезкой бывшим директором оружейного завода.

Блогер рассказывал на своем ютуб-канале о бывшем директоре оружейного завода Владимире Городецком и его сыне Денисе, но вместе фото почившего в 2014 году директора, на экране появилось изображение экс-мэра Новосибирска. Мужчины почти полные тезки, за исключением отчества.

На канале блогер уже заменил ошибочное изображение квадратом, но вырезка видео экс-мэром уже разлетелась по соцсетям.

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