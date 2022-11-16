Талисманом Новогодней столицы России – 2023 станет манул Снежинка из Новосибирского зоопарка

Снежинка станет новогодним талисманом в Новосибирске. Фото: Владимир ГАБОВ.

Талисманом Новогодней столицы России в 2023 году с большой вероятностью может стать манул Снежинка из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Об этом вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова рассказала в среду, 16 ноября, в прямом эфире радио КП-Новосибирск.

– Новогодний символ – это снежинка. Это то, что нам передавал Нижний Новгород, мы сейчас будем передавать Суздалю. Есть талисман или нет, это уже решает каждый город. У нас в этом году родился прекрасный талисман – манул Снежинка, – объявила в эфире радио КП-Новосибирск Анна Терешкова.

У Снежинки шерстка посветлее. Фото: Владимир ГАБОВ.

По словам вице-мэра, если новосибирцы положительно примут идею, то власти с удовольствием назначат на эту «должность» манула.

– Я его обожаю. Я считаю, что это самое милое и умное создание, – призналась глава департамента культуры.

Когда из-за накрутки провалилось голосование, на котором победил орангутан Бату, зоопарк пошел на хитрый шаг. Одного из родившихся котят манула Мии назвали Снежинкой.

– 6 июня 2022 года, в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило на свет появилось 6 замечательных котят манулов у кошки Мии – 4 мальчика и 2 девочки. Одну из кошечек решили назвать Снежинкой, в честь «Новогодней столицы России 2023», – признались в зоопарке.

Детеныш манула прославится на всю страну. Фото: Владимир ГАБОВ.

Только родившись, кошечка со светлой шерстью прославится на всю страну, став талисманом Новогодней столицы России.

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