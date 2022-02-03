«Самый необычный кандидат»: как блогеры вывели обезьяну в символы Новосибирска

Бату живет в Новосибирске с 2008 года. Фото: Владимир ГАБОВ

Следующей зимой Новосибирск станет новогодней столицей России. А значит, нужен свой талисман. Но, похоже, он может оказаться очень неожиданным. В голосовании вырвался вперед и уже две недели удерживает лидерство орангутан. Согласитесь, обезьяна — не самый ожидаемый символ для новогодней столицы России. Давайте разберемся, как же так вышло.

«ПРИМАТ С БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ»

Напомним предысторию. Мэрия Новосибирска предложила голосованием решить, какое животное достойно такого статуса. Выбрали самых популярных питомцев из зоопарка. Сначала все шло предсказуемо: за лидерство боролись пушистый манул и белая медведица. У орангутана в этом рейтинге были жалкие 3 — 4% голосов. Но он вдруг вырвался вперед и обошел всех конкурентов. Оказывается, за обезьяну решила вступиться блогер Алиса Аив. Как она превратила аутсайдера в победителя, Алиса рассказала КП-Новосибирск.

— Я увидела, что он набирает очень мало голосов. И подумала, что это же отличный кандидат — неожиданный, а хочется чего-то такого, чтобы что-то удивило. Я решила позвать своих друзей, которые проголосовали бы за него. Это стереотип, что зверь, который станет талисманом, должен быть обитателем Новосибирской области. Почему он обязательно должен быть сибиряком? Медведица Шилка вообще живет в Японии (в японском зоопарке), тигры, манулы и барсы у нас тоже не водятся. Пока мы проводили нашу кампанию, мы нашли в Бату кучу смыслов. Во-первых, обезьяна — самая умная из кандидатов, а Новосибирск достоин умного талисмана. Во-вторых, он отличный семьянин. У него куча своих фишечек, он очень веселый. Например, в одеялко очень любит заворачиваться зимой, как и все мы. Ни один другой кандидат не спровоцирует такого ажиотажа, так что у орангутана большой медийный потенциал, — объяснила свою позицию КП-Новосибирск блогер и фотограф Алиса Аив.

По ее словам, у нее нашлось много друзей, которые прониклись идеей сделать орангутана символом новогоднего Новосибирска. В Инстаграме и Твиттере родился флешмоб в поддержку обезьяны. Молодежь активно потянулась к «избирательным участкам», то есть к компьютерам.

— Друзей у меня много, поэтому к голосованию подключились знакомые из всех городов и даже из других стран, но они бывшие новосибирцы. Я думаю, Бату удержится на первом месте. У нас большая аудитория, куча сторонников. Мы будем следить за этим, — рассуждает уже почти как политтехнолог блогерша.

ЗА ШИЛКУ ГОЛОСУЮТ ПО НОЧАМ

Как и на любых выборах, у Бату есть конкурент, причем он сменился. Если сначала орангутан соревновался за первое место с манулом, то теперь Бату пытается догнать белая медведица Шилка. Алиса не верит, что люди голосуют за медвежонка от чистого сердца, и упрекает конкурентов в нечестной кампании.

— Странная аномалия, которую заметили в Твиттере: все выходные по ночам несколько тысяч человек голосовали за Шилку, хотя другим кандидатом, вторым, был все-таки манул, — рассказала КП-Новосибирск Алиса. — Так что, думаем, это, скорее всего, боты. Чтобы по ночам в выходные без причин голосовали… Этого не может быть. Ботов могли запустить те, кому не нравится орангутан.

— А чем он может нравиться?

— В орангутане есть какой-то запрос. Людям хочется чего-то неожиданного, что удивит, а этот кандидат — самый необычный, — отвечает Алиса Аив.

«ВОТ ЛИШЬ БЫ НЕ КАК ВСЕ!»

Пока орангутан лидирует, молодежь празднует в соцсетях победу. А вот люди постарше недоумевают: какие могут быть шутки — неужели в Сибири зимним символом станет обезьяна? Общественники тоже удивлены.

— Я считаю, что до такой ситуации доводить не следовало бы. Но сейчас, честно говоря, непонятно, как из этого всего выбираться. Потому что с этим голосованием попали в глубокую яму. Конечно, выбирать новогодний талисман должны жители Новосибирска, но никак не жители других городов и тем более стран. Я бы, наоборот, кинул клич из другого лагеря: «О, там в России, в Новосибирске, вот такая штука. Давайте прикольнемся и выберем им таракана». Благо еще таракана в список не включили. Конечно, должно быть ограничение и четкое понимание, что голосование проводится только в Новосибирске. И я считаю, что все эти голосования должны быть продуманы, а не выводить народ из себя, — говорит общественник Вячеслав Ашурков.

Слушатели Радио «Комсомольская правда», дозвонившиеся в эфир, тоже не понимают выбор молодежи.

— Чем им не нравятся стереотипы, я не пойму? Вот лишь бы быть не как все. Если мы будем говорить «белое», они начнут топить за черное. Зачем другие страны привлекать к голосованию? Этот эксперимент показывает нам, как работает интернет, — считает слушатель Александр.

— Я хочу сказать, что это все благодаря вашей молодости. Если бы мы, старики, овладели компьютером, а не пользовались Алисой (речь о голосовом помощнике. — Ред.), потому что мы то слепые, то глухие, то еще что-нибудь... Так вот, мы бы эту блогершу затоптали! А обезьяна — она и в Африке обезьяна, — недоумевает пенсионерка, дозвонившаяся в эфир.

А другая женщина слезно просит:

— Верните белочку!

А МЭР — ЗА БЕЛОЧКУ

Кстати, голосование, которое закончится уже 7 февраля, будет не последним. В мэрии пообещали сделать еще одно, чтобы у символа из Новосибирского зоопарка появился друг. Наши читатели очень просили включить во второе голосование зверька, который обитает в Новосибирской области. Многие хотели бы видеть талисманом белочку. За нее на пресс-конференции выступил даже мэр Анатолий Локоть.

— Не знаю, почему представители зоопарка не предложили белку. Белка — это символ Академгородка. Прямо скажу, даже в зеленых зонах в центре города вы можете встретить белок. Белка — красивый, симпатичный зверек и представляет нашу территорию, — прокомментировал свою позицию Анатолий Локоть.

Также градоначальник отметил, что среди представленных животных больше всего ему нравится манул, потому что он выглядит «прилично» и является представителем самого близкого соседа к нашей территории — Алтая.

А вам кто из животных больше всех нравится? Оставьте свой отклик на > kp.ru

КОНКРЕТНО

Как уже распределились голоса

Талисман новогодней столицы России в 2022 году

Орангутан Бату — 32,5%

Белый медвежонок Шилка — 28,96%

Манул Айша — 19,11%

Амурский тигр Макс — 10,19%

Снежный барс Саян — 9,24%

Проголосовало более 19 тысяч человек на poll.novo-sibirsk.ru

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