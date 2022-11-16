Специалисты Росприроднадзора собрали пробы грязной пленки, затянувшей реку Иня в Новосибирске

В Новосибирске проведут исследование загрязнений реки Иня. Фото: предоставлено местными жителями.

В Новосибирске из реки Иня собрали пробы воды, замутненной грязно-желтыми сгустками. Напомним, на необычную пленку, покрывшую реку, пожаловались жители домов на улице Заречная.

– Пробы отобраны, но результаты исследования будут только через неделю. С вероятностью в 90 % это природное явление. Но ждем результатов, – сообщили КП-Новосибирск в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Эколог Сергей Пащенко, напротив, считает, что это могут быть вредные выбросы с предприятий. Пока, судя по фотографиям, предоставленным местными жителями, по реке продолжают проплывать сморщенные плёнки. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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