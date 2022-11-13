«Это очень массовый выброс»: жители и экологи напуганы грязной пленкой, затянувшей реку Иня

В Новосибирске реку Иня заволокло странной плёнкой. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

Жители Первомайского района в Новосибирске заметили странные желтые пятна на реке Иня. Они проплывали вниз по течению утром в воскресенье, 13 ноября. Об этом КП-Новосибирск рассказала одна из жильцов дома № 15 по улице Заречная.

«ВИЖУ ТАКОЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 39 ЛЕТ»

– Обычно идет шуга (мелкие образования льда), а потом она собирается, и образуется ледяной покров. Сегодня я была в шоке, когда выглянула в окно. Ощущение такое, что реку заволокло пленкой. Смотрю – плывет чайный гриб! Как будто он замерз. И цвет – желтый. Я за 39 лет жизни впервые такое вижу, – искренне признается местная жительница в беседе с КП-Новосибирск.

Загрязнения похожи на чайный гриб или пленку от молока. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

По словам очевидицы, это точно не лед.

Сначала в общедомовом чате жители предположили, что это может быть снежура – тающий в воде снег. Но эксперты с этим не согласились.

«ЗАГРЯЗНЕНО ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ ВОДЫ»

Эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко провел с КП-Новосибирск целое исследование, чтобы выяснить природу загрязнения. Ученый сделал спектральную обработку фотографий, присланных местными жителями.

Учёный провел спектральную обработку снимков. Фото: предоставлены Сергеем Пащенко.

– Подозреваю, что какие-то предприятия могли сбросить в воду отходы за выходные. А в понедельник ищите подобное пятно уже в общей Оби, – рассказал КП-Новосибирск Сергей Пащенко.

Эколог отметил, что причиной появления пленки на реке не могли быть атмосферные загрязнения, так как снег сейчас имеет чистый белый цвет. Выброс, скорее всего, произошел утром, так как снег не покрыл его за ночь.

Эколог уверен: это очень мощный выброс загрязнений. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

Подробнее изучив фотографии и видео, эколог пришел к выводу, что такое большое загрязнение не могли устроить автомойки или прачечные. Нужно искать предприятие покрупнее.

– Вода потекла к реке и снесла снеголед в воду, загрязнив его органикой. Это очень массовый выброс, похоже на всплытие пены. Думаю, сотни, если не тысячи кубических метров воды загрязнено. Грязь несет сверху. У берегов снежура не тронута, но к ней уже прибилось плавающее загрязнение, – заключил эксперт.

Лучше всего было бы отобрать пробы воды и прислать на экспертизу, однако жители дома наотрез отказались подходить к мутной воде. Они позвонили в 112, там их направили в отдел земельных и имущественных отношений администрации Первомайского района. Оттуда попросили прислать фото и видео на указанный номер телефона.

Вблизи действительно похоже на снег, только разбавленный грязно-желтыми кляксами. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

В Минприроды Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что эта река – объект федерального надзора, поэтому в министерстве не уполномочены отвечать за ее загрязнения.

КП-Новосибирск направила запрос в Росприроднадзор, чтобы выяснить причины образований на реке Иня и узнать, какие предприятия могут сливать туда отходы.

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