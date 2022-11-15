Следователи проверят новосибирскую школу, где девочка упала в обморок в бассейне

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи проверят новосибирскую школу №197, где второклассница упала в обморок на уроке физкультуры в бассейне. ЧП случилось во вторник, 15 ноября.

— По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, девочка находилась на уроке физической культуры и в какой-то момент оказалась под водой без сознания. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проверку по данному факту проводит также прокуратура.

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