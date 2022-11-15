В Новосибирске наказали председателя ТСЖ за незаконное отключение света незрячей пенсионерке

Электроэнергию в квартиру пожилой женщины вернули. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске после прокурорской проверки вернули электроэнергию в квартиру незрячей пенсионерки. 79-летняя женщина месяц жила без света, после того как председатель ТСЖ незаконно сорвала пломбу электросчетчика. Причем пенсионерка даже не догадывалась, что электричества нет. Ее сын для этого делал все возможное, только чтобы не волновать пожилую мать.

— В нарушение требований закона председатель правления ТСЖ самовольно отключила электроэнергию в квартире пожилой женщины. Полицией составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ за самоуправство, — рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что председателю ТСЖ внесено представление, которое находится на рассмотрении. А иск направили в Ленинский районный суд.

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