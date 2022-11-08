В Новосибирске председатель ТСЖ незаконно оставила незрячую женщину без электричества

Председатель ТСЖ вместе с электриком сорвали пломбу на счетчиках из-за незначительных долгов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске председатель ТСЖ незаконно сорвала пломбу электросчетчика, оставив незрячую 79-летнюю женщину без электроэнергии. По словам сына пенсионерки, света нет уже месяц. Причем каких-то серьезных долгов за женщиной нет. Однако кроме нее, в квартире прописаны сын и внук пенсионерки, а также её племянница с сыном.

— За себя и сына исправно оплачивал коммунальные платежи, но моя сестра — частично. За воду и электричество с неё не требовал, но капремонт и отопление мы разделили. Я же тоже здесь не проживал. Переехал к маме около месяца назад. Был небольшой долг по электроэнергии, но основной – около 17 тысяч за капитальный ремонт. Но это же не повод оставлять беспомощного человека без электричества, — рассказал Горсайту сын 79-летней женщины Валерий.

Мужчина обратился в полицию, проконсультировался с юристами. И по словам последних, председатель ТСЖ не имела права самостоятельно обрубать электричество, ограничением в праве заниматься только ресурсоснабжающая организация. ТСЖ же может только уведомить о задолженности или же обратиться в суд.

— Мама настолько больна, что она не в курсе сложившейся ситуации. Я не говорю, боюсь, что она будет волноваться. У нас всегда есть чистая одежда, бельё и горячая еда. Решаю все проблемы для того, чтобы она на себе этого не чувствовала, — добавил сын.

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