В Новосибирске в центральном парке начали устанавливать новогоднюю елку

В городе появились новогодние украшения. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске в центральном парке в понедельник, 14 ноября, начали устанавливать новогоднюю елку. Как рассказали КП-Новосибирск читатели, располагаться она будет возле сцены.

С начала ноября в городе уже начали замечать первые праздничные украшения. Они уже появились на набережной, в Театральном и Первомайском сквере.

— С 1 декабря у нас в планах запустить пешеходное движение на улице Ленина, — рассказывала ранее КП-Новосибирск руководитель Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.

Так, накануне на улице Ленина уже установили золотые праздничные ворота. Их украсят шариками и яркими гирляндами, которые будут светиться в вечернее время суток.

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