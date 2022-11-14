В ДТП с пассажирским автобусом, который врезался в фуру под Новосибирском, пострадали 3 человека. Фото: ГИБДД по НСО.

Стало известно, что в жёстком столкновении автобуса с фурой на трассе под Новосибирском, пострадали три человека. Изначально в больницу на обследование поступили 10 пассажиров из 42.

– Врачи диагностировали травмы у мужчин 1990, 1998 и 2002 года рождения, – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирской области. Остальных пассажиров медики осмотрели и отпустили домой.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они установят, по какой причине автобус с пассажирами влетел в припаркованную фуру.

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