На трассе под Новосибирском автобус с 42 пассажирами на скорости влетел в припаркованную фуру. Фото: ГИБДД по НСО.
Жёсткое ДТП произошло в Новосибирском районе 14 ноября. Там пассажирский автобус на скорости врезался в припаркованный грузовик. Подробности аварии раскрыли в ГИБДД по Новосибирской области.
– Около 07:50 автобус «Неоплан», которым управлял мужчина1962 года рождения, двигался со стороны федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в сторону завода «Марс». У остановочной платформы 3307 км наехал на припаркованный грузовик «Интернационал». От удара фура столкнулась с впереди стоящим грузовым автомобилем «Скания», – уточнили в Госавтоинспекции.
10 человек из автобуса попали в больницу. Фото: ГИБДД по НСО.
Грузовики были припаркованы. Водители ждали отгрузки.
После аварии в больницу на обследование доставили 10 пассажиров автобуса. 7 из них мужчины, а трое – женщины. Всего в общественном транспорте ехали 42 человека.
Фуры были припаркованы. Водители ждали отгрузки. Фото: ГИБДД по НСО.
На месте случившегося работает экипаж ГИБДД. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.
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