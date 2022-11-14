В Новосибирской области зафиксировали первые случаи гриппа. Фото: Иван Макеев

В понедельник, 14 ноября, стало известно о двух выявленных случаях гриппа в Новосибирской области. Информацию об этом озвучили на оперативном совещании в региональном правительстве.

Как сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов, два случая гриппа выявили впервые за неделю на территории региона. Из-за заболеваемости в области продолжают массовую вакцинацию от гриппа 1 млн 285 тыс человек, уточнил Хальзов.

Также в НСО за неделю незначительно сократилась заболеваемость ОРВИ.

Ранее КП-Новосибирск писала, что грипп подозревали у двоих детей в Новосибирской области.

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