В Новосибирской области зафиксировали первые случаи гриппа.
Фото: Иван Макеев
В понедельник, 14 ноября, стало известно о двух выявленных случаях гриппа в Новосибирской области. Информацию об этом озвучили на оперативном совещании в региональном правительстве.
Как сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов, два случая гриппа выявили впервые за неделю на территории региона. Из-за заболеваемости в области продолжают массовую вакцинацию от гриппа 1 млн 285 тыс человек, уточнил Хальзов.
Также в НСО за неделю незначительно сократилась заболеваемость ОРВИ.
Ранее КП-Новосибирск писала, что грипп подозревали у двоих детей в Новосибирской области.
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