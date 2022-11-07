В Новосибирской области впервые за год у двух детей заподозрили грипп. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 7 ноября, стало известно, что у двух детей в Новосибирской области впервые за долгое время заподозрили вирус гриппа. Эту информацию на оперативном совещании в правительстве озвучил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Щербатов подчеркнул, что ребята, у которых подозревают грипп, не прививались от него. У них, по его словам, вязли анализы. Они помогут установить точный диагноз.

Известно, что в 2022 году в Новосибирской области не регистрировали случаев гриппа у детей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что грипп в этом году «может переплюнуть коронавирус» по своему тяжелому течению.

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