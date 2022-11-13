Четверо парней подрались возле суши-бара на пешеходной улице Ленина в Новосибирске

В Новосибирске четверо парней подрались возле суши-бара на пешеходной улице Ленина. Фото: стоп-кадр MDK Новосибирск.

В Новосибирске четверо молодых людей подрались возле суши-бара «Рыба Рис» на Ленина, 1. Инцидент произошел накануне вечером. Посетители ресторана сняли потасовку через окно и выложили видео в соцсетях.

Ребята устроили борьбу на только что перекрытой пешеходной улице. Двое лежали на асфальте и получали крепкие удары ногами, но к концу видео бодро встали и мирно разошлись. Судя по поведению парней, не все из них были трезвыми.

Напомним, в воскресенье, 13 ноября, на пешеходной улице Ленина смонтировали золотую входную арку.

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