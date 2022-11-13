В Новосибирске совместный кампус НГТУ и СГУПСа построят за 13 миллиардов рублей

В Новосибирске построят общий кампус двух технических вузов. Фото: НГТУ НЭТИ.
Стала известна стоимость межвузовского кампуса двух технических новосибирских вузов НГТУ и СГУПСа. Об этом 13 ноября сообщил в ТАСС ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.
Комнаты для 2 тысяч студентов, лаборатории и коворкинги в кампусе мирового уровня обойдутся в 13 миллиардов рублей. Половина средств будет направлена из федерального бюджета, вторую половину предоставит частный партнер.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что одобрили строительство кампуса мирового уровня в НГУ.
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