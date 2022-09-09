Главгосэкспертиза одобрила проект строительства кампуса НГУ. Фото: https://gge.ru/press-center

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства кампуса НГУ. Документы на экспертизу были направлены в мае.

- В составе кампуса предполагается размещение корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и крытым переходом, Учебно-научного центра института медицины и психологии В. Зельмана НГУ, Научно-исследовательского центра НГУ, - сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы. - В составе каждого корпуса запроектирован атриум с галереями и верхним светом – центральное пространство коммуникации и свободного общения специалистов разного профиля.

Общая вместимость аудиторий корпуса составит 1590 мест, в том числе в лекционной аудитории проектного центра смогут одновременно заниматься 350 студентов, в читальном зале библиотеки – 80. Закрытое фондохранилище библиотеки на 860 тысяч единиц хранения будет размещено в подземном этаже.

В здании Научно-исследовательского центра будут расположены лаборатории, где одновременно смогут работать 225 человек. А в здании учебно-научного центра института медицины и психологии одновременно смогут пребывать 700 студентов и 170 преподавателей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как Новосибирский госуниверситет опубликовал дизайн-проекты будущих корпусов физматшколы, которые войдут в кампус мирового уровня НГУ. Кроме учебных аудиторий, там также будет предусмотрен досуговый корпус, который оборудуют современным актовым залом, который сможет трансформироваться под разные нужды. Еще в распоряжении учащихся будут спортивные залы нескольких типов, класс искусств, музыкальный зал, медиатека и даже собственный планетарий.

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