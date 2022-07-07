Новосибирский СУНЦ НГУ показал дизайн новых корпусов

В учебном корпусе будет несколько различный лабораторий. Фото: НГУ

Новосибирский госуниверситет опубликовал дизайн-проекты будущих корпусов физматшколы, которые войдут в кампус мирового уровня НГУ. Речи идет об учебном и досуговом корпусах для талантливых школьников, решивших посветить себя науке.

Досуговый корпус обзаведется медиатекой. Фото: НГУ

— У физматшкольников появится новый современный учебный корпус, который будет построен по лучшим стандартам, чтобы заинтересованные в науке школьники получили максимальный опыт исследовательской деятельности. Строительство нового корпуса позволит нам развивать индивидуальный подход в образовании, — рассказала директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова.

У учеников физматшколы будет собственный планетарий. Фото: НГУ

По словам Некрасовой, в учебном корпусе будут лектории нескольких типов, химические, физические, инженерные и биологические лаборатории, мастерские, лингвистические и компьютерные классы, а также обустроенные помещения для самоподготовки и групповой работы. А досуговый корпус оборудуют современным актовым залом, который сможет трансформироваться под разные нужды. Также предусмотрены спортивные залы нескольких типов, класс искусств, музыкальный зал, медиатека и даже собственный планетарий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер