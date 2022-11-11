В Новосибирске приставы забрали у злостного неплательщика дорогой внедорожник. Фото: УФССП по НСО.

В Новосибирске 42-летний мужчина, задолжавший крупную сумму, лишился дорогого внедорожника. Его у него забрали судебные приставы. У сибиряка пока есть шанс вернуть машину. Однако, если в ближайшее время он не погасит долг, машину потеряет навсегда.

– До того, как машину забрали, должник игнорировал предупреждения, на приём к приставам не приходил. Всячески уклонялся от оплаты долга. Тогда приставы выяснили местонахождение его японского внедорожника Mitsubishi Outlander. Транспортное средство опечатали и отвезли на эвакуаторе на ответственное хранение взыскателю, – пояснили в УФССП по Новосибирской области.

Если новосибирец не оплатит 250 тысяч рублей долга и 17,5 тысяч рублей исполнительского сбора, машину спустят на торгах. А деньги, вырученные с продажи, направят на погашение задолженности.

Приставы добавили, что должник, увидев свой внедорожник на эвакуаторе, словно опомнился. Заверил, что погасит долг.

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