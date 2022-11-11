Димитровский мост в Новосибирске начал разрушаться после ремонта в 2018 году

Димитровский мост начал разрушаться после капитального ремонта. Фото: Мэрия Новосибирска.

Новосибирские водители массово жалуются на ямы и разрушение покрытия на Димитровском мосту. Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков объяснил КП-Новосибирск, что ремонт 2018 года по нацпроекту БКД за 247 миллионов рублей касался только верхней части дорожного полотна. Основу не ремонтировали, а причина появления ям именно в ней.

– Там, где конструкция моста уже имеет износ, дорожная арматура местами пришла в негодность. На дороге возникают провалы, которые зависят не от качества асфальта, а от основания моста. Скорее всего, ямы будут появляться все чаще, – рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

По мнению эксперта, сейчас дороге требуется ямочный ремонт. На короткий промежуток времени он позволит «закрыть» проблему, но основную беду Димитровского моста не решит.

Ранее подрядчик «Новосибирскавтодор» сообщал о том, что причина разрушения покрытия и появления ям – превышение нормы интенсивности движения транспорта по мосту в 3-5 раз.

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