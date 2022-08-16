«Новосибирскавтодор» объяснил, почему появились колеи на Димитровском мосту - всему виной неверное проектное решение

Со стороны «Новосибирскавтодора», как подчеркивают эксперты, никаких нарушений при ремонте не было. Фото: мэрия Новосибирска.

Информация о том, что мэрия подала в иск суд на «Новосибирскавтодор» за некачественный ремонт дороги на 247 миллионов рублей, появилась в ведущих новосибирских СМИ, в том числе и в «Комсомольской правде». Отмечалось, что управление дорожного строительства мэрии Новосибирска подало заявление в Арбитражный суд региона, чтобы «Новосибирскавтодор» устранил дефекты по гарантии.

Однако со стороны «Новосибирскавтодора», как подчеркивают эксперты, никаких нарушений не было. Об этом в официальном комментарии КП-Новосибирск заявила компания.

ДОСЛОВНО

- 02.03.2018 г. между MKY «УДС» и AO «Новосибирскавтодор» был заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятий по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» на улицах города Новосибирска.

В рамках исполнения контракта, AO «Новосибирскавтодор» с 13.05.2018г. по 21.05.2018г. выполнило работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из щебеночно- мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) на мостовом переходе через р. Обь (Димитровскиий мост).

Работы были выполнены подрядчиком в соответствии с требованиями проектно- сметной и нормативно-технической документации, а также условиями Контракта.

Выполненные работы приняты Заказчиком без замечаний, о чем свидетельств уют двусторонне подписанные акты. Со стороны строительного контроля, проведенного независимой организацией, отступление от проекта и замечаний не выявлено. Экспертным заключением установлено, что причиной возникновения дефектов, проявившихся на уложенном покрытии Димитровского моста являются повреждения конструктивного элемента, являющегося основанием, вследствие многократного повторения циклoв «замораживания — оттаивания» в уровне гидроизоляционного слоя, связанного с наличием на нем локальных неровностей вогнутого профиля — мест застоя воды. На указанное основание не распространяется действие гарантийных обязательств подрядчика, что является обстоятельством, освобождающим подрядчика от ответственности.

В период с 13.09.2021 г. по 30.09.2021 г. специалистом, соответствующим перечню профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационным требованиям к ним в соответствии с Приказом Минтранса России от 28 июня 2020 года № 260, был подготовлен отчёт о выполнении работ по учёту интенсивности движения на участке улично-дорожной ceти г. Новосибирска №30/09/2021-01 от 30 сентября 2021 года.

Общая интенсивность пo каждому из направлений составила:

на левый берег — 41 12 авт./сутки

на правый берег — 52 207 авт./сутки

Расчётное значение максимальной суточной интенсивности в течение года составляет:

на левый берег — 63 503 авт./сутки

на правый берег — 80 642 авт./сутки

Пункт 10.2 4 отраслевого дорожного методического документа 218.6.029-2017 (ОДМ 218.6.029-2017) «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения» гласит.’ «В случае роста среднегодовой суточной интенсивности движения автомобилей более чем на 25% по сравнению с расчетной, установленной в процессе проектирования, необходимо уточнить гарантийный срок...».

Однако в проектно-сметной документации, в соответствии с которой выполнялись работы, расчёт интенсивности автомобильного движения oтcутствует.

Соответственно пункту 6.5 ОДМ 218.6.029-2017, при ремонте покрытий автомобильных дорог слоями из асфальтобетона при интенсивности движения транспортного потока на полосу движения более 15000 авт./сyт. рекомендуется принимать гарантийный срок 2 года.

Очевидно, что в период гарантийного срока, установленного контрактом, на верхнем слое покрытия, при интенсивности движения в 3-5 раз превышающего нормативную, неизбежно появление деформаций и разрушений покрытия. Причиной образования дефектов является не качество работ подрядчика, а естественный абразивный износ верхнего слоя дорожного покрытия, обусловленный фактической интенсивностью движения транспорта.

Следовательно, несмотря на то что дефекты появились в пределах гарантийного срока, эти недостатки не связаны с некачественным выполнением подрядчиком AO «Новосибирскавтодор» работ, а являются следствием некорректного проектного решения.

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