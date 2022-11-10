В Новосибирске не будут заливать каток на площади Ленина перед Новым годом

В Новосибирске отказались снова заливать каток интересной формы.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В 2022 году Новосибирск отказался смешить в очередной раз всю страну странной формой катка в центре города. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердила вице-мэр города, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Вице-мэр сообщила, что заливать каток перед НОВАТом в этом году не будут. При этом площадка заработает на Михайловской набережной, и все любители покататься на коньках смогут прийти туда. Также Анна Терешкова добавила, что изначально при создании проекта никто даже не мог подумать о том, что форма катка вызовет такой ажиотаж.
Еще на стадии проекта могло показаться, что с формой катка что-то не так. Фото: Мэрия Новосибирска.
Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в прямом эфире радио КП-Новосибирск, на что пойдут бюджетные средства, сэкономленные в результате отказа от масштабных празднований Нового года.
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