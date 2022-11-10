В Новосибирске благоустроили территорию вокруг нового ЛДС

В Новосибирске завершили благоустройство парка возле ледовой арены. Фото: Правительство НСО.
В Новосибирске полностью завершили благоустройство территории, прилегающей к новой ледовой арене. В новом парке вокруг ЛДС уложили асфальт на площади около 40 тысяч квадратов, высадили деревья и кустарники. Об этом сообщили в правительстве региона.
Сейчас возле арены монтируют ограду. Дворец полностью подключили к инженерным сетям, осталось закончить оформление необходимых документов – и ЛДС будет готов.
Так парк выглядел месяц назад. Фото: Зеленый Новосибирск.
Почти завершены отделочные работы, специалисты устанавливают световое оборудование. Скоро начнут наносить разметку на хоккейные поля, монтировать бортики.
Напомним, в шестиэтажном дворце спорта смогут разместиться до 10,5 тысяч зрителей. Ранее КП-Новосибирск сообщала о причинах задержки строительства ЛДС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер