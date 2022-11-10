«Виновные будут наказаны»: мэр Новосибирска извинился за раннее перекрытие улицы Ленина

Анатолий Локоть извинился перед горожанами в прямом эфире. Фото: стоп-кадр.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился перед новосибирцами за досрочное перекрытие улицы Ленина. Он рассказал о причинах раннего закрытия в четверг, 10 ноября, в прямом эфире радио КП-Новосибирск.

– Я вынужден извиниться сегодня в прямом эфире за доставленные неудобства, беру ответственность на мэрию города Новосибирска, – признался Анатолий Локоть.

Напомним, горожане жаловались на раннее перекрытие улицы Ленина. В постановлении мэрии было указано, что ее должны были закрыть в 00:10 в воскресенье, 6 ноября. Однако участки от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого перекрыли на два дня раньше.

– Ко всякому перекрытию движения нужно относиться ответственно: вовремя оповещать новосибирцев об изменениях и очень точно следовать принятым решениям, – отметил мэр. – В данном случае оповестили, но совершенно не точно исполнили. Руководители определенного уровня проявили слишком большую ретивость. Будут наказаны.

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