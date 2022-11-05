Улица Ленина уже перекрыта. Фото: предоставлено читателем

Новосибирцы пожаловались на раннее перекрытие улицы Ленина. Напомним, что согласно постановлению мэрии Новосибирска ее должны были закрыть 00.10 часов 6 ноября.

- Перекрытие сделали раньше срока. Официально в документах другая дата. Люди бы могли спокойно еще ездить. По факту, все перекрыли 4 ноября, - рассказал КП-Новосибирск читатель.

Как написано в официальном документе дорожное движение будет перекрыто на участке от площади Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого. Автомобилисты смогут снова ездить по этим дорогам 10 февраля.

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