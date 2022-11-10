Уполномоченная по правам ребенка проверит конфликт между мамой и воспитателем в новосибирском детсаду

Мама девочки утверждает, что синяки у ребенка из садика. Фото: предоставлено Софьей Пинчук

Уполномоченная по правам ребенка НСО Надежда Болтенко взяла на контроль ситуацию в одном из детских садов Новосибирска. Напомним, там произошел скандал между мамой двухлетней девочки и воспитателей. Женщина утверждает, что ее дочь приходит из сада в синяках. В садике же говорят обратное: в ссадинах девочка приходит из дома.

- В настоящее время в департаменте образования создана рабочая группа по изучению деятельности детского сада. Также ситуация находится на контроле уполномоченного, - сообщили КП-Новосибирск в аппарате уполномоченной по правам ребенка.

О результатах работы сообщат позже

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