Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 8:13

В Новосибирске ограничили движение по проспекту Дзержинского и улице Молодости

Об этом сообщили в мэрии
Анастасия ХРОМЫХ
Движение по проспекту Дзержинского и улице Молодости ограничили в Новосибирске.

Движение по проспекту Дзержинского и улице Молодости ограничили в Новосибирске.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение по проспекту Дзержинского и улице Молодости ограничили в Новосибирске. В обоих случаях причина кроется в аварийном ремонте.

Как рассказали в мэрии Новосибирска, проспект Дзержинского сужается на три метра на период с 8 по 14 ноября. Проезд будет закрыт напротив жилого дома №79.

Улицу Молодости перекрыли в районе малоэтажного жилого дома №2. Ограничения действуют с 7 по 21 ноября.

В первом случае проводится аварийный ремонт на водоводе, во втором – ремонт теплотрассы.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске на две недели ограничат проезд по Чулымской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber