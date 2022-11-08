В Новосибирске ограничили движение по проспекту Дзержинского и улице Молодости

Движение по проспекту Дзержинского и улице Молодости ограничили в Новосибирске.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Движение по проспекту Дзержинского и улице Молодости ограничили в Новосибирске. В обоих случаях причина кроется в аварийном ремонте.
Как рассказали в мэрии Новосибирска, проспект Дзержинского сужается на три метра на период с 8 по 14 ноября. Проезд будет закрыт напротив жилого дома №79.
Улицу Молодости перекрыли в районе малоэтажного жилого дома №2. Ограничения действуют с 7 по 21 ноября.
В первом случае проводится аварийный ремонт на водоводе, во втором – ремонт теплотрассы.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске на две недели ограничат проезд по Чулымской.
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