В Новосибирске на две недели ограничат проезд по Чулымской

Ограничение продлится две недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ограничат проезд по улице 1-я Чулымская на время проведения ремонта на теплотрассе. Продлится он должен две недели.

— С 5 по 19 ноября на 13 метров сужена улица 1-я Чулымская в районе здания №115/1. Просим водителей быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии.

Напомним, что по 10 ноября ограничивается движение по улице Автогенная, по 11 ноября — по улице 2-я Воинская, по 31 декабря — по улицы Никитина.

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