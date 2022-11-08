В Новосибирске Октябрьский мост закрыли для пешеходов на время капремонта

Октябрьский мост стал недоступен для пешеходов. Фото: СпецТрансСтрой

Октябрьский мост стал недоступен для пешеходов. Как объяснили в компании «СпецТрансСтрой», ограничения ввели, поскольку имелась угроза жизни и здоровью людей.

− В настоящее время дорожники демонтировали 60% тротуарных плит, − рассказали в компании.

Работы выполняются следующим образом – часть полосы, длина которой составляет 50 метров, перекрывают, после этого начинают демонтировать тротуарное покрытие. Специальная техника сначала снимает асфальт до самого основания, затем начинает разбирать тротуарные плиты.

По такой поверхности ходить крайне опасно. Поэтому мост закрыли – во избежание несчастных случаев.

В «СпецТрансСтрое» добавили, что на данный момент перекрыта также пешеходная зона Михайловской набережной под Октябрьским мостом. Это связано с очисткой конструкций пролетного строения.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на Октябрьском мосту демонтировали 25% тротуарных плит.

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