В Новосибирске на Октябрьском мосту демонтировали 25% тротуарных плит

В Новосибирске демонтировали 25% тротуарных плит на Октябрьском мосту. Фото: СпецТрансСтрой

В Новосибирске демонтировали 25% тротуарных плит на Октябрьском мосту. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

Специалисты продолжают заниматься пескоструйной очисткой и покраской металла пролетных строений. Работы проводят на пролете опор 1-2 и 7-8.

На объекте уже сняли 500 погонных метров железобетонных тротуарных плит. Сейчас рабочие производят расшивку швов гранитной кладки тела опоры №2.

− Произведена пескоструйная очистка гранитной облицовки русловой опоры №2, очистка конуса опоры №1, − рассказали в компании.

На период ремонтных работ на проезжей части действует ограничение скоростного режима. Водители, которые едут со стороны правого берега, могут двигаться со скоростью не более 40 километров в час.

В «СпецТрансСтрое» добавили, что ограничение будет действовать до конца 2022 года. Сужать участки будут поэтапно.

К обновлению пролетов со вскрытием проезжей части приступят во втором квартале 2023 года. Сдать объект в эксплуатацию должны в декабре 2024 года. В общей сложности капитальный ремонт Октябрьского моста обойдется в 2,2 миллиарда рублей.

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