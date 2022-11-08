Новосибирский зоопарк передал пять зайцев-беляков в вотчину Деда Мороза

Пять зайцев-беляков переехали из Новосибирского зоопарка имени Шило в вотчину Деда Мороза. Фото: Новосибирский зоопарк

Пять зайцев-беляков переехали из Новосибирского зоопарка имени Шило в вотчину Деда Мороза. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Новосибирской области.

Животные покинули столицу Сибири 3 ноября. Как отметили в публикации, зайцев – трех самок и двух самцов, перевозили на самолете.

Ушастые успешно добрались до зоосада, расположенного в Великоустюгском районе Вологодской области.

− Животные уже размещены на территории принимающей стороны для дальнейшего содержания и разведения, − рассказали в Россельхознадзоре.

Ранее КП-Новосибирск писала, что из Новосибирска в Новокузнецк отправили цирковых медведей, пони и питонов.

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