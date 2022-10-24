Цирковые медведи, пони и питоны уехали из Новосибирска в Новокузнецк

Из Новосибирска в Новокузнецк отправили 52 животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Новосибирска в Новокузнецк отправили цирковых медведей, пони и питонов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по региону.

Все животные – «воспитанники» Новосибирского государственного цирка. На гастроли поехали в общей сложности 52 питомца: 10 лошадей, 10 кошек, 8 собак, 8 попугаев, 5 бурых медведей, 4 обезьяны, 4 пони и 3 питона.

До Кемерово артисты добирались автотранспортом. Выступать животные будут в Новокузнецком государственном цирке.

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