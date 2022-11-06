Блогер назвал лучшие места Новосибирской области для прогулок

Эти места окружены ореолом романтики. Фото: Артур Галушкин.
Блогер Артур Галушкин составил топ интересных мест Новосибирской области, где можно прогуляться. Список локаций он опубликовал в своем Telegram-канале.
Рядом с Ордынкой есть единственный в Новосибирске заброшенный дебаркадер. Эта плавучая пристань стояла до середины 90-х годов в Новосибирске, на левом берегу Оби возле Коммунального моста.
Мраморный карьер сейчас заполнен водой, а на его ступенях растут камыши. Фото: Артур Галушкин.
В Маслянинском районе есть заброшенный карьер – уникальное месторождение цветного мрамора. Там переливаются разные оттенки цветов от нежно-розовых до бордовых. Но этот карьер — место не из безопасных.
Зимняя прогулка под светом гирлянд. Фото: Артур Галушкин.
В парке Бердская коса есть каток, который по вечерам ярко подсвечивается. Идеально место для романтических зимних прогулок.
Тихий пляж у Обского моря. Фото: Артур Галушкин.
Недалеко от этого места есть и тихий безлюдный пляж с заброшенным пирсом и старой лодочной станцией, где можно отдохнуть от городской суеты.
Напомним, ранее блогер делился списком лучших мест для осенних фотографий.
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