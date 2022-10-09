Лучшие места для фото в Новосибирской области осенью 2022: адреса, необычные варианты

Блогер назвал лучшие локации для осенних фотографий. Фото: wheretogonsk.ru/Артур Галушкин.

Блогер Артур Галушкин поделился лучшими местами для фото в Новосибирской области осенью 2022. Селфи и совместные фотографии там получаются красивее всего, пока стоит золотая пора.

ПИРС У БЕРДСКОГО ЗАЛИВА

С пирса открывается прекрасный вид на залив. Фото: wheretogonsk/Артур Галушкин.

Где находится: г. Бердск, нтс «Береговое», улица Лесная

Пирс можно найти, если выйти от улицы Лесной в районе дачных участков к Обскому водохранилищу. С площадки открывается живописный вид на воду, со всех сторон пирс окружают камни и деревья в золотой листве.

МАЯК НА ШЛЮЗАХ

Лес на косе у маяка осенью горит всеми красками. Фото: wheretogonsk/Артур Галушкин.

Где находится: г. Новосибирск, ул. Плотинная

До маяка можно добраться, свернув на улицу Плотинная в Советском районе, дальше оставить автомобиль за шлагбаумом и пройтись пешком по тропе до самого конца длинной косы. Вокруг — песчаные и каменистые берега, тихие места для рыбалки. Эффектные фото могут получиться ночью, когда маяк светится.

МИНИ-ВОДОПАД НА ГЭС

Ручьи и мини-водопад у ОбьГЭС. Фото: wheretogonsk/Артур Галушкин.

Где находится: г. Новосибирск, возле дамбы Новосибирской ГЭС

Рукотворный водопад с дорожкой, проходящей сквозь булыжники и затонувший строительный мост. По словам блогера, он напоминает скелет из «Левиафана».

МРАМОРНЫЙ КАРЬЕР

Эффектные фото получаются на ступенях этого карьера. Фото: wheretogonsk/Артур Галушкин.

Где находится: г. Искитим, ул. Шипуновский квартал

Место, до которого можно добраться только на автомобиле, проехав от остановки «Карьер (Шипуново)» еще около километра на восток. Карьер похож на заброшенный амфитеатр с мраморными ступенями. Отделку из такого мрамора можно увидеть на станциях метро «Октябрьская» и «Красный проспект».

БЕРДСКИЕ СКАЛЫ

Бердские скалы идеально подходят для панорамных фото. Фото: wheretogonsk/Артур Галушкин.

Где находится: Искитимский район, 2,5 км от поселка Новососедово

Природный памятник, расположенный в Искитимском районе. Одно из красивейших мест в Новосибирской области, так как для этой местности перепад высот встречается довольно редко.

БЕРДСКИЙ ПЛЯЖ

Это место чаще посещают летом, но оно красиво и осенью. Фото: wheretogonsk/Артур Галушкин.

Где находится: г. Бердск, ул. 2-я Морская

Небольшая бухта, берега которой покрывает лесом. Тихое и уютное место недалеко от Бердского залива.

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