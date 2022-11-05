Ребенка сбили во воре дома. Фото: скриншот из видео/предоставлено Светланой

«Новосибирскавтодор» извинился перед мамой сбитого мальчика в Татарске. Сотрудники пришли к ним в больницу.

- Они извинились за своего сотрудника, сказали, что он поступил не по-человечески, оставив место ДТП. Сказали, что если нужно будет то довезут нас до Татарска после выписки, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама сбитого мальчика.

Ребенок сейчас в областной больнице. Врачи ближайшее время его выписывать не планируют.

Напомним, что депутат сбил 6-летнего мальчика в городе Татарске в Новосибирской области. Мужчина заезжал во двор и наехал на ребенка. После вышел из машины, посмотрел и уехал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье оставление в опасности, а так же завели два административных дела: невыполнение обязанностей в связи с ДТП, а также нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Сейчас водитель иномарки находится в ИВС. Его отправили туда на 11 суток.

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