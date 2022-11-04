В Новосибирске назвали даты установления снежного покрова за последние 5 лет

В этом году в Новосибирской области осень выдалась достаточно теплой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году в Новосибирской области осень выдалась достаточно теплой. Несмотря на то, что первый снег выпал в городе еще в конце сентября, снежный покров так и не установился.

Мы решили вспомнить, когда снег ложился в Новосибирске в последние пять лет. Так, дневник погоды от «Гисметео», первый снег в городе приходился, как правило, на октябрь. В 2017 году он выпал 25 числа, в 2018 — 16, в 2019 — 19, в 2020 — 8, а в 2021 — 31.

А вот ложился сплошным покровом снег уже в среднем примерно в середине ноября.

Ранее синоптики сообщали, что в первой декаде ноября в 2022 году в Новосибирск придет холодный фронт. Похолодание нагрянет со снегом и сильным ветром.

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В целом в последний месяц осени температура будет выше нормы (подробнее).

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