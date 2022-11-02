Жуткий ветер и метели нагрянут в Новосибирскую область в первой декаде ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В первой декаде ноября в Новосибирск придет холодный фронт. Похолодание нагрянет со снегом и сильным ветром.

– Ожидается понижение температуры воздуха: ночью от 0 до -5, местами до -12. Днем будет +3…+8, -1…-6. Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы, морозов сильных не прогнозируем, – рассказала КП-Новосибирск Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

По словам специалиста, метили возможны с прохождением холодного фронта в ночь с 5 на 6 ноября.

– В эту ночь ожидаются осадки в виде снега и усиление ветра до 20 метров в секунду, –добавила Марина Виноградова.

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