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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 15:10

В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения двумя школьниками подростка молотками

Мальчишкам грозит до двух лет тюрьмы за нанесение легкого вреда здоровью
Надежда КАСЬЯНОВА
Дело возбудили по статье за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

Дело возбудили по статье за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения двумя школьниками подростка молотком. Напомним, что ЧП произошло на площади Маркса в начале октября.

— Установлено, что 6 октября в отдел полиции №7 «Ленинский» поступило сообщение о причинении телесных повреждений 16-летнему подростку на остановке общественного транспорта «Площадь Маркса». По результатам его рассмотрения дознаватель не усмотрел оснований для возбуждения уголовного дела, — пояснили в региональной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что изучили материалы и признали принятое дознавателем решение незаконным и отменили его. В итоге дело было возбуждено по статье 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Дознавателю же, который отказал в возбуждении дела, внесли представление.

— После установления совершивших преступление лиц прокуратура района также проверит полноту принятых уполномоченными органами мер профилактики правонарушений несовершеннолетних. Результаты расследования уголовного дела находятся под контролем прокуратуры, — добавили в ведомстве.

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