В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения двумя школьниками подростка молотками

Дело возбудили по статье за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения двумя школьниками подростка молотком. Напомним, что ЧП произошло на площади Маркса в начале октября.

— Установлено, что 6 октября в отдел полиции №7 «Ленинский» поступило сообщение о причинении телесных повреждений 16-летнему подростку на остановке общественного транспорта «Площадь Маркса». По результатам его рассмотрения дознаватель не усмотрел оснований для возбуждения уголовного дела, — пояснили в региональной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что изучили материалы и признали принятое дознавателем решение незаконным и отменили его. В итоге дело было возбуждено по статье 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Дознавателю же, который отказал в возбуждении дела, внесли представление.

— После установления совершивших преступление лиц прокуратура района также проверит полноту принятых уполномоченными органами мер профилактики правонарушений несовершеннолетних. Результаты расследования уголовного дела находятся под контролем прокуратуры, — добавили в ведомстве.

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