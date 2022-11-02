В Новосибирской области закончилась Coca-Cola местного производства

В Новосибирской области закончилась продукция под брендом Coca-Cola, PepsiCo от местных заводов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области закончилась продукция под брендом Coca-Cola, PepsiCo от местных заводов. Об этом сообщил замгубернатора региона Сергей Семка.

— Многие видят, что продукции уже нет на полках. Она замещена другими производителями, в том числе — продукцией, поставленной из Казахстана и продукцией под названием cola от других компаний, — пояснил Сергей Семка на пресс-конференции в ТАСС.

Вопрос о передаче производственных площадей будет решаться под контролем федерального правительства.

Ранее в областном правительстве рассказывали о перспективе появления в Новосибирской области завода по изготовлению морса из местных ягод. Объем инвестиций в этот проект составил 120 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию производства планируется в октябре 2024 года, выход на полную проектную мощность — в 2025 году. Предприятие создаст 25 новых рабочих мест.

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