В Новосибирской области построят завод по изготовлению морсов из сибирских ягод

В Новосибирской области запустят производство морсов из местных ягод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Горный Тогучинского района построят завод, где будут изготавливать морсы из местных ягод – брусники, клюквы, черной смородины, малины, жимолости и облепихи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В 2019 году в поселке Горный была сформирована экономическая зона со льготными условиями для предпринимателей. Сейчас в Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный» зарегистрировано 5 резидентов. Один из них – компания «Натуральные продукты».

В областном правительстве одобрили бизнес-план компании по изготовлению сибирских морсов. Объем инвестиций составил 120 миллионов рублей. В рамках производства предполагается создание 25 новых рабочих мест.

Завод введут в эксплуатацию через два года, в октябре 2024, а на полную проектную мощность производство должно выйти в 2025 году.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что депутаты Заксобрания регион попросили государство поддержать новосибирских аграриев: продлить льготные кредиты, выкупить избыток зерна и убрать таможенную пошлину на экспорт.

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