Депутаты новосибирского Заксобрания попросили государство выкупить для хранения в Сибири 5 миллионов тонн зерна

Депутаты попросили государство помочь новосибирским аграриям.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой поддержать аграриев области. В этом году сельскохозяйственные работники региона показали высокие результаты, но цены на зерно рухнули, сообщили в пресс-службе областного парламента.
Депутаты просят убрать таможенную пошлину на экспорт зерна до конца июня 2023 года. Также в Заксобрании предложили продлить льготные кредиты и увеличить зерновые закупки до 15 миллионов тонн, «в том числе с закладкой на хранение в Сибирском федеральном округе 5 миллионов тонн».
– Облегчить процедуру аккредитации сельхозтоваропроизводителей и процедуру продажи зерна в интервенционный фонд; установить закупочные цены на зерно от 14 до 16 тысяч рублей за тонну в зависимости от региона, – указано в обращении.
Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирской области много зерна, но аграриям от этого только хуже.
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