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Экономика28 октября 2022 3:47

Депутаты новосибирского Заксобрания попросили государство выкупить для хранения в Сибири 5 миллионов тонн зерна

Всего для поддержки ситуации на рынке нужно увеличить закупки до 15 миллионов тонн
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Депутаты попросили государство помочь новосибирским аграриям.

Депутаты попросили государство помочь новосибирским аграриям.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой поддержать аграриев области. В этом году сельскохозяйственные работники региона показали высокие результаты, но цены на зерно рухнули, сообщили в пресс-службе областного парламента.

Депутаты просят убрать таможенную пошлину на экспорт зерна до конца июня 2023 года. Также в Заксобрании предложили продлить льготные кредиты и увеличить зерновые закупки до 15 миллионов тонн, «в том числе с закладкой на хранение в Сибирском федеральном округе 5 миллионов тонн».

– Облегчить процедуру аккредитации сельхозтоваропроизводителей и процедуру продажи зерна в интервенционный фонд; установить закупочные цены на зерно от 14 до 16 тысяч рублей за тонну в зависимости от региона, – указано в обращении.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирской области много зерна, но аграриям от этого только хуже.

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