В Новосибирске установили цветовые датчики на станции метро «Спортивная»

У цветовых датчиков три режима. Фото: СпецТрансСтрой
На станции метро «Спортивная» в новосибирском метрополитене появились цветовые датчики. Также там завершили установку системы платформенных раздвижных дверей, рассказали в компании «СпецТрансСтрой».
Подрядчики проверили все двери – они работают исправно. Система полностью готова ко вводу в эксплуатацию.
В проемах установили специальные цветовые датчики. Они несут определенную информацию для жителей и гостей города.
Так, всего есть три режима – красный, зеленый и желтый. Первый говорит о том, что поезд подъезжает, второй – что посадка разрешена. Желтая подсветка включается в режиме ЧС.
Ранее КП-Новосибирск писала о примерных сроках сдачи станции метро «Спортивная».
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