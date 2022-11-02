В Новосибирске установили цветовые датчики на станции метро «Спортивная»

У цветовых датчиков три режима. Фото: СпецТрансСтрой

На станции метро «Спортивная» в новосибирском метрополитене появились цветовые датчики. Также там завершили установку системы платформенных раздвижных дверей, рассказали в компании «СпецТрансСтрой».

Подрядчики проверили все двери – они работают исправно. Система полностью готова ко вводу в эксплуатацию.

В проемах установили специальные цветовые датчики. Они несут определенную информацию для жителей и гостей города.

Так, всего есть три режима – красный, зеленый и желтый. Первый говорит о том, что поезд подъезжает, второй – что посадка разрешена. Желтая подсветка включается в режиме ЧС.

Ранее КП-Новосибирск писала о примерных сроках сдачи станции метро «Спортивная».

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