Жителям Новосибирска рассказали, когда откроют станцию метро «Спортивная»

Стали известны примерные сроки сдачи станции метро «Спортивная». Фото: мэрия Новосибирска
Стали известны примерные сроки сдачи станции метро «Спортивная». Этот вопрос обсудили во вторник, 1 ноября, на круглом столе в Заксобрании Новосибирской области.
Темой круглого стола было развитие метрополитена в городе Новосибирске. Свой доклад представил руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик. Он рассказал о завершении строительства «Спортивной».
По словам Александра Мысика, станцию планируют достроить в этом году.
− Оптимистичный вариант — предполагаем сдать ее в декабре 2022 года, − высказался он.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что «Спортивная» будет полностью готова в октябре.
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