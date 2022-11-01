Жителям Новосибирска рассказали, когда откроют станцию метро «Спортивная»

Стали известны примерные сроки сдачи станции метро «Спортивная». Фото: мэрия Новосибирска

Стали известны примерные сроки сдачи станции метро «Спортивная». Этот вопрос обсудили во вторник, 1 ноября, на круглом столе в Заксобрании Новосибирской области.

Темой круглого стола было развитие метрополитена в городе Новосибирске. Свой доклад представил руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик. Он рассказал о завершении строительства «Спортивной».

По словам Александра Мысика, станцию планируют достроить в этом году.

− Оптимистичный вариант — предполагаем сдать ее в декабре 2022 года, − высказался он.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что «Спортивная» будет полностью готова в октябре.

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